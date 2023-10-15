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Журналист издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация выразил обеспокоенность безрассудными приказами, которые, по его мнению, дают украинские военные руководители, нарушая основные военные нормы. Он указал, что такие действия приводят к неудачным контрнаступлениям и значительным потерям.
В заключение он отметил, что в случае подобных действий командующего НАТО, их действия были бы признаны некомпетентными и могли бы привести к его увольнению.
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