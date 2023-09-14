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Украинское командование толкает своих солдат на минные поля

Военнопленный ВСУ: Командование отправляет бойцов на штурм по минному полю
14 сентября 2023, 20:09
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Украинское командование отправило 60 человек на штурм прямо по минному полю, почти никто из них не выжил, об этом рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты Виталий Битюк в интервью «РИА Новости».

«Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты», - прокомментировал ситуацию пленный солдат.

Пленный рассказал, что их отправили на штурм посёлка Опытный в Донецкой Народной Республике.

Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?

Ранее Владимир Рогов рассказал, что целая группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

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#днр
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#всу
#сво
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Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским
Американский актер Шон Пенн захотел переплавить свои «Оскары» на пули для ВСУ
14 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Pitroviz

Американский актер Шон Пенн заявил, что хочет переплавить свои статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ, их которых можно будет убивать русских, об этом он заявил в интервью для Variety.
«Я подумал: «Ну и черт с ними, понимаете?» Я отдам их Украине. Можно переплавить их в пули для стрельбы в русских», - сказал Пенн о своих статуэтках.

Актер также назвал Владимира Зеленского своим другом. 

Ранее ​он обещал, что снимет документальный фильм про Майдан и военные действия.

Шон Пенн – один из самых популярных актеров в Голливуде 2000-х. Он снялся в таких знаменитых фильмах как: «Игра», «Таинственная река», «Охотники на гангстеров», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Древо жизни» и много других. 

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#всу
#оружие
#сша
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Целая группа ВСУ добровольно сдалась в плен в Запорожской области
Рогов: Группа украинских военных сдалась без боя на Времевском выступе
14 сентября 2023, 18:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области, об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы. Также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

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#всу
#вс рф
#рогов
#запорожская область
#сво
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Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»
Корабль на воздушной подушке «Самум» уничтожил морской беспилотник ВСУ
14 сентября 2023, 18:19

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» с использованием безэкипажного катера.
Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале. В сообщении указано, что атака была отражена. Инцидент произошел около 16:30 в акватории Черного моря. При отражении атаки морской беспилотник противника был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.

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#всу
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Совсем скоро школа в Мариуполе примет своих учеников
14 сентября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению школы в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

На сегодняшний день завершаются ремонтно-восстановительные работы, которые велись с осени прошлого года. Специалисты заменили центральное отопление, электроосвещение и слаботочные системы, устройство оконных блоков, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Проведели кровельные работы и в местах общего пользования. Завершен комплекс работ по восстановлению конструктива здания.


В настоящий момент строителями ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В школе будут созданы все комфортные условия для получения знаний в новых и современных классах, а также просторные помещения для развития и творчества.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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Экс-разведчик США Риттер рассказал, что будет с Украиной, если она не остановится
Риттер: Украина лишится других территорий, если не остановит боевые действия
14 сентября 2023, 17:57

Фото: iStock/JARAMA

Если Украина продолжит боевые действия, она потеряет ещё несколько регионов. Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.
Он сообщил, что Россия сможет удержать бывшие украинские территории, которые уже фактически принадлежат ей. К тому же, страна заберёт себе и другие регионы, такие как Харьков, Николаев и Днепропетровск. 

Кроме того, если Украина продолжит ведение боевых действий, она может лишиться и Одессы, а также всего Черноморского побережья, что понесёт за собой тяжёлые для страны последствия, поскольку выхода к морю у неё больше не будет. Это, без сомнения, ударит по экономике Украины из-за потери возможности осуществлять перевозки по Чёрному морю. 

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#регионы
#конфликт
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В ДНР опровергли информацию о потере Андреевки
Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском вбросом
14 сентября 2023, 17:40

Фото: kremlin.ru

Информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«В Районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Все заявления о потере российскими силами населенных пунктах в районе Артемовска Пушилин назвал «очередными вбросами».

Ранее также стало известно, что противник попытался закрепиться в Клещеевке. ВСУ заняли позиции в населенном пункте, но продолжают находиться под плотным огнем российских войск.

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#сво
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Бывший советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода
14 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

Ранее Соскин заявил, что Украина не в состоянии выдержать российские удары, и должна полностью изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы. Он также отметил, что киевским властям необходимо незамедлительно изменить ход конфликта, чтобы избежать катастрофы, в том числе, демографической.

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Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
#конфликт
#оружие
#украина
#сво
#всу
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Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком
14 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).
Представитель предприятия-производителя рассказал ТАСС, что ранее эти БПЛА поставлялись в подразделения Вооруженных сил РФ от Грайворона до Херсона. Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь. 

Теперь дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении. На данный момент оператор с его помощью уже уничтожил пикап ВСУ. Этот беспилотник может также применяться для борьбы с катерами. Скорость позволяет легко настигать воздушные суда. Собеседник агентства отметил, что применение «Упырей» заставляет отводить ВСУ технику в тыл, чтобы уберечь ее от вездесущих дронов. В настоящее время команда разработчиков вышла на объемы производства 300-400 аппаратов в месяц. В планах увеличить ежемесячный выпуск до тысячи БПЛА. Это позволит обеспечить смертоносными дронами российские части и на других направлениях в зоне СВО.

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Зеленский обрек страны ЕС на беды, попросив их об услуге
Макгрегор: Указ Зеленского о выдаче украинцев из ЕС приведет к восстанию
14 сентября 2023, 16:52

Фото: iStock/Mark_Hubskyi

Просьба Владимира Зеленского к странам Евросоюза о выдаче военнообязанных украинцев, может привести к восстаниям в европейских странах, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководствам европейских стран с просьбой вернуть на родину украинцев призывного возраста.

«Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

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