Украинское командование толкает своих солдат на минные поля

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«Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых (убитых), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты», - прокомментировал ситуацию пленный солдат.
Пленный рассказал, что их отправили на штурм посёлка Опытный в Донецкой Народной Республике.
Битюк задался объективными вопросами – зачем гнать на убой такое количество солдат и как потом смотреть в глаза их родным?
Ранее Владимир Рогов рассказал, что целая группа солдат Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен возле Времевского выступа в Запорожской области. По его словам, украинцы сдались «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.
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