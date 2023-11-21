Украинского майора осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР

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Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы командира миномётной батареи националистического объединения «Азов»* майора Арсена Дмытрыка, который отдал приказ обстреливать жилые дома в республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ.
Уточняется, что в период с 27 февраля по 13 марта 2022 года Дмытрык приказал украинским военным произвести массированные удары по жилым и социально значимым постройкам в населённых пунктах Сартана, Калиновка и Талаковка в ДНР.
Целью для отдачи такого приказала стало устрашение мирного населения. В результате обстрела были разрушены пять жилых домов. К счастью, обошлось без жертв, поскольку жители успели оперативно спуститься в подвальные помещения.
Дмытрыка признали виновным в покушении на убийство нескольких людей организованной группой, замотивированной ненавистью и враждой, а также в применении запрещённых средств ведения боёв и целенаправленном повреждении чужого имущества.
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*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Целью для отдачи такого приказала стало устрашение мирного населения. В результате обстрела были разрушены пять жилых домов. К счастью, обошлось без жертв, поскольку жители успели оперативно спуститься в подвальные помещения.
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*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова