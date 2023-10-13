«Украинскому государству пришел конец»: В США считают, что Киев продолжит терять земли

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Затяжной конфликт на Украине может привести Киев к еще большей потере территорий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Украинскому государству пришел конец. Они уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Я имею в виду, что они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам эксперта, для обеспечения жизнедеятельности государства Украине необходим выход к Черному морю, однако, Риттер не исключает, что ВС РФ удастся установить контроль и над крупным прибрежным городом Одессой, в котором проживают очень много русскоговорящих граждан.
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