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«Украинскому государству пришел конец»: В США считают, что Киев продолжит терять земли

Риттер: Украина может потерять больше территорий, включая Одессу
13 октября 2023, 17:05
Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Затяжной конфликт на Украине может привести Киев к еще большей потере территорий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.

«Украинскому государству пришел конец. Они уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Я имею в виду, что они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По словам эксперта, для обеспечения жизнедеятельности государства Украине необходим выход к Черному морю, однако, Риттер не исключает, что ВС РФ удастся установить контроль и над крупным прибрежным городом Одессой, в котором проживают очень много русскоговорящих граждан.

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Небензя: контрнаступление ВСУ можно формально считать оконченным
13 октября 2023, 17:57

Фото: РИА Новости

Контрнаступление ВСУ можно считать формально законченным. Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», - отметил Небензя.

По его словам, ценой украинского контрнаступления стали жизни десятки тысяч мобилизованных граждан Украины. Он подчеркнул, что многие из них воевать не хотели.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».


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Минобороны: ВС РФ нанесли по объектам ВСУ 8 групповых ударов за неделю
13 октября 2023, 17:31

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ за минувшую неделю нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Украины, используя ОТРК «Искандер-М» и беспилотники. Об сообщили в Минобороны России.
«В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что удары были нанесены по вражеским складам ракетно-артиллерийского вооружения. Также были поражены места размещения живой силы ВСУ.

Таким образом, российскими ударами были уничтожены склады катеров американского производства, склад артиллерии ВСУ, а также база с горюче-смазочными материалами на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

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#база
#всу
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В Киеве рассказали о потерях ВСУ под Авдеевкой
Соскин: ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за наступления российских войск
13 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские бойцы несут серьезные потери под Авдеевкой из-за наступления Вооруженных сил РФ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Авдеевка - один из главных опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении. Сейчас там находятся около 11 тысяч украинских солдат. 11 октября Россия начала масштабное наступление на Авдеевку. 

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил в беседе с РИА Новости, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

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«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
Журналист Моррис: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
13 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Ввиду огромных потерь среди личного состава ВСУ, Киев начал мобилизовывать тяжелобольных людей, заявил американский журналист Клейтон Моррис, его цитирует «Политика».
«Они (киевские власти) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины», - прокомментировал ситуацию Моррис. 

По словам журналиста, Киев, буквально, создает «армию зомби», половина солдат в которой имеет за спиной тюремные сроки, а вторая - тяжелобольные люди с различными недугами и отклонениями. 

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления. По словам эксперта, глава Украины заставил солдат идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. 

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#нато
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#вс рф
#киев
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На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник
13 октября 2023, 15:10

Фото: iStock/rancho_runner

На подлете к Брянску силами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. По его словам, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки. Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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Зеленский погубил тысячи украинцев с помощью тактики НАТО
Риттер: Зеленский заставил ВСУ применять проигрышную тактику НАТО
13 октября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт и их просто убивают», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Эксперт пояснил, что вместе вылазки небольшими группами, Зеленский заставил украинцев идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. Однако, для украинцев такая тактика оказалась абсолютно проигрышной. 

По мнению Риттера, в НАТО намеренно установили для Украины временные рамки контрнаступления, чтобы побыстрее свести к минимуму силы, подпитывающие надоевший им конфликт.

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#контрнаступление
#всу
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СМИ раскрыли подробности взрыва в Мелитополе
«Страна.ua»: ВСУ признали, что организовали взрыв в Мелитополе
13 октября 2023, 14:38

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Вооруженных силах Украины заявили, что утренний взрыв в Мелитополе Запорожской области устроили украинские диверсанты. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Уточняется, что украинские диверсанты устроили взрыв на железнодорожном пути. Им удалось повредить полотно, также повреждения получил поезд, который перевозил топливо и боеприпасы для российских военных.

Напомним, утром 13 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на территории Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв. По его словам, наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова. Информацию о взрыве также подтвердил назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров.

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#взрыв
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В США предрекли два российских котла для ВСУ
Риттер: ВС РФ возьмут ВСУ в котел в Запорожской и Харьковской областях
13 октября 2023, 14:25

Фото: iStock/JARAMA

Российские силы в ближайшее время могут организовать для ВСУ сразу два котла в Запорожской и Харьковской областях. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных. А Киев вместо отхода с позиции посылает подкрепления, что делает ситуацию намного хуже», - заявил Риттер Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

 Он уточнил, что в этом случае российские силы массово уничтожают украинских военных.
 
Таким образом, Риттер уверен, что конфликт очень скоро закончится полным крахом ВСУ. У Украины уже заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление практически остановлено, заключил эксперт.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия.

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#сша
#конфликт
#всу
#вс рф
#киев
#контрнаступление
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Стало известно о сотнях тысяч украинцев, пытающихся избежать мобилизации
Минобороны Украины: сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации
13 октября 2023, 13:23

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации. Такие данные привела замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова.
«К сожалению, очень много людей, это измеряется в десятках, сотнях тысяч людей, которые создают для себя те условия, чтобы избежать мобилизации», - рассказала Калмыкова.

По ее словам, в стране готовятся некие изменения в нормативно-правовых актах, благодаря которым данный вопрос будет урегулирован. При этом какого рода будут эти правки она не уточнила.

Ранее спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. По его словам, каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках.

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