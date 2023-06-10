Украинской армии предрекли проблемы с использованием стратегических резервов

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Шурыгин указал, что уже задействовано около 30 процентов всех доступных резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль линии боевых столкновений.
«Тем не менее, они не смогли добиться прорыва даже на одном участке», — отметил эксперт.
По мнению Шурыгина, главная цель заключается не только в прорыве, но и в наступлении. Он отметил, что итоги контрнаступления ВСУ станут ясны в ближайшие дни.
«Если в течение этого времени им не удастся изменить ход событий на линии столкновения, им придется перейти к усиленной обороне. Это будет похоже на оборону после Курской битвы: силы еще значительные, но боевой потенциал подорван», — подчеркнул он.Ранее европейские чиновники подтвердили, что ВСУ в ходе своего контрнаступления уже потеряли значительную часть техники. При этом военкор ВГТРК Андрей Руденко заявил, что ВСУ за последние три дня лишились более 10 танков Leopard в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении.