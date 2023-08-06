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Украинцам могут запретить покидать страну в течение 3 лет после окончания конфликта

06 августа 2023, 15:31

Фото:iStock/Victoria Kotlyarchuk

После окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.
6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко.

Денисенко предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.

В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.
«Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», —сказал Денисенко.
Ранее организация ЮНИСЕФ информировала, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.

Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.

Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.

Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.

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На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина


#украина
#сво
#конфликт
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На севастопольском пляже Любимовка обнаружена морская мина
06 августа 2023, 15:07

Фото: iStock/JeremyRichards

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина.
В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.
 
Спецслужбы флота работают на месте. В случае, если состояние мины позволит, её отбуксируют в безопасное место или уничтожат в акватории.
 
Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

Ранее Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника.

На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.

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#севастополь
#мина
#сво
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Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ будут разбиты по итогу наступления
Экс-морпех ВС США Берлетик: Вооруженные силы Украины будут разбиты по итогу наступления
06 августа 2023, 14:59

Фото: istockphoto Olena_Z

Киев не сможет сохранять территории, если осуществит контрнаступление. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
Берлетик отметил, что линии обороны России созданы с целью заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые войска Украины.

По словам экс-морпеха США, ситуация для Киева сложная, так как ВСУ не может дойти до первой линии. 

Напомним, что экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США обвинят киевский режим в проигрыше и уйдут, так как хотят отделиться от масштабного поражения.

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Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны. 

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ВС России ночью нанесли высокоточный удар по базам ВСУ.
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#нато
#всу
#медведев
#удар
#переговоры
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Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны
06 августа 2023, 13:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.

Он также отметил, что «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».

В субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Напомним, ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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#переговоры
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ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS
Балицкий заявил, что ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из РСЗО HIMARS
06 августа 2023, 13:35

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Украинские войска нанесли удар по хлебозаводу в Токмаке. Об этом написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. В посте говорится, что удары из ракетных систем залпового огня HIMARS были нанесены в ночь на 6 августа. В результате атаки, здание получило локальные повреждения, никто не пострадал, пишет Балицкий.
В посте говорится, что удары из ракетных систем залпового огня HIMARS были нанесены в ночь на 6 августа. В результате атаки, здание получило локальные повреждения, никто не пострадал, пишет Балицкий. 

При этом, минобороны РФ сообщило, что этой ночью российская армия осуществила групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ на территории Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

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#минобороны рф
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#всу
#удар
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ВС России ночью нанесли высокоточный удар по базам ВСУ
06 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам украинских войск в районах Старконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.
Отмечается, что цель достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра Вадима Астафьева, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.

Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Экс-советник Макгрегор: США обвинят Украину в поражении и уйдут

В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
#сша
#самолёты
#бпла
#всу
#минобороны
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Экс-разведчик Риттер: президент Зеленский обрек бронетанковые отряды ВСУ на убой
06 августа 2023, 12:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны НАТО заставили президента Украины Владимира Зеленского снова отправить механизированные батальоны украинских войск на убой. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Redacted.
Как отмечает Риттер, в НАТО недовольны ходом контрнаступления ВСУ, так как украинские солдаты не добиваются поставленных целей и стали меньше использовать технику Запада во время боевых действий.

Это послужило причиной давления лидеров НАТО на Зеленского, чтобы он вернулся к прежней западной тактике. В противном случае Киев может лишиться военной поддержки Запада.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. 

По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.

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В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
#сша
#украина
#режим
#солдаты
#нато
#всу
#киев
#рф
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В Раде назвали сумму международной помощи Киеву с февраля 2022 года
Депутат Железняк: Украина получила от международных партнеров 60 миллиардов долларов с начала СВО
06 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/Pineapple Studio

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с февраля прошлого года. Об этом Железняк сообщил в своем телеграм-канале.
По словам депутата Рады, на первом месте по уровню поддержки Киева стоит США, которые предоставили Киеву порядка 20 миллиардов долларов. Далее следует ЕС — 19,39 миллиарда долларов и МВФ —около 6,30 миллиарда долларов. 

Напомним, ранее опрос CNN показал, что более половины американцев выступают против одобрения очередных пакетов помощи Украине. 55% респондентов выступили против одобрения Конгрессом США дополнительных траншей помощи. В опросе приняли участие около 1,2 тыс. жителей США.

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#ес
#ракеты
#помощь
#доллар
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Экс-советник Макгрегор: США обвинят Украину в поражении и уйдут
06 августа 2023, 10:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США обвинят киевский режим в поражении и уйдут, так как хотят «отмежеваться» от крупного поражения. Об этом Макгрегор сообщил во время интервью на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По словам экс-советника главы Пентагона, такой подход говорит о том, что американцы начинают признавать то, что Украина стала колоссальной проблемой для США. Макгрегор отметил, что США недооценили силы РФ, тем самым совершили большую ошибку, которая стоила всей украинской нации.

Экс-советник добавил, что американцы пытаются свалить свой пропал на Украину и скрыться.

Напомним, ранее фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. 

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#сша
#военные
#украина
#бпла
#всу
#рф
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Партия Шольца призывает передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
06 августа 2023, 10:23

Фото: iStock/bluejayphoto

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц в первый раз призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Об этом Андреас Шварц заявил в интервью изданию Der Spiegel.
 
По его словам, контрнаступление ВСУ идёт не так быстро, как хотелось бы, и армия Украины не располагает серьезной авиацией для его поддержки.

«Тут остаётся только управляемое оружие, а именно крылатые ракеты Taurus, с помощью которых украинская армия может преодолеть созданные российской армией минные поля и отвоевать территорию», —объяснил Андреас Шварц.
По мнению депутата, Берлин теряет время, когда отказывается от поставок крылатых ракет, как это уже было в ситуации с поставками танков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.

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#украина
#сво
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