Украинцам могут запретить покидать страну в течение 3 лет после окончания конфликта

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После окончания конфликта на Украине гражданам этой страны могут запретить выезд за границу на 3 года.
6 августа данную меру предложил руководитель украинского Института будущего Вадим Денисенко.
Денисенко предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.
В противном случае страна может лишиться миллиона украинцев.
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.
Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.
Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.
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Денисенко предлагает прописать в законодательстве, что выезд за границу мужчинам разрешён только для лечение и для военных.
«Сейчас за границей около 7 млн человек, вернётся половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению, лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет», —сказал Денисенко.Ранее организация ЮНИСЕФ информировала, что спустя 500 дней после того, как беженцы начали покидать Украину, более половины украинских детей не учатся в национальной системе образования Польши.
Сообщается, что в Польше в начальной и средней школах в данный момент учатся примерно 173 тысячи украинских детей.
Брюссель предложил европейским государствам мотивировать беженцев из Украины возвращаться на родину соцвыплатами
Ирландская газета Irish Examiner писала, что Европейский Союз опубликовал доклад, где изложены варианты, как европейцам быть с украинскими беженцами.
Одна из стратегий заключается в том, чтобы стимулировать добровольное возвращение беженцев на родину: мигрантов могут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой.
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Мария Фирсова