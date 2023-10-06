Украинцам предлагают похороны для избежания мобилизации

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В даркнете украинцам предлагают приобрести свидетельство о смерти, чтобы избежать мобилизации. Авторы объявления заявили, что можно даже утроить подставные похороны, если нужно. Об этом сообщает издание РИА Новости.
«Делаем полный комплект для получения вами компенсации от государства за убитого родственника! Тем самым вы можете не идти на войну и получить деньги», — указано в объявлении.Также в описании теневые торговцы обещают будущим покупателям выдать официальное свидетельство о смерти с «проводкой по всем базам». Услуга предлагают оказать за 10 тысяч долларов.
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