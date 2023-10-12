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Заявление начальника ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика является работой на опережение своих политически конкурентов и подготовкой населения Украине к правде, которая происходит на линии соприкосновения. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Буданов работает на опережение, озвучивая чуть раньше, чем все остальные, очевидные вещи, чтобы казаться чуть более объективным и честным, понятное дело, чем остальные нацистские прихвостни, готовя тем самым украинское общество к реальной правде о происходящем на линии фронта», - цитирует РИА Новости Рогова.
Таким образом, Буданов, заявляя о подобных вещах, наносит удары своим конкурентам в политической среде, которая является «террариумом друзей».
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