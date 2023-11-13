Украинцев обвинили в оправдании действий РФ после телефонных разговоров

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По данным украинских спецслужб, 62-летняя женщина в сентябре - октябре в разговорах по телефону оправдывала действия войск РФ и сравнивала украинский режим с нацистским.
ТАСС пишет, что двум жителям Черкасс и Киева предъявлены обвинения в оправдании действий РФ из-за их разговоров по телефону, во время которых они положительно оценивали действия российских войск. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Обвинения предъявили по статье об оправдании действий РФ.
Обвиняемых заключили под стражу. Расследованием занимается управление Службы безопасности Украины в Черкасской области.
Ранее сообщалось, что западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину. По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.
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Обвинения предъявили по статье об оправдании действий РФ.
Ранее сообщалось, что западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину. По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.
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Мария Фирсова