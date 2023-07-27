Украинцы добровольно сдаются в плен из-за отношения Путина

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Россия хорошо обращается с пленными украинцами, потому они добровольно складывают оружие, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.
«На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также подчеркнул, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношения заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен.
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