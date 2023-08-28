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Дроны-камикадзе ВСУ с функцией FVP намеренно подбивают российских медиков и спасателей, которые эвакуируют с поля раненых, заявил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58 армии ВС РФ Валентин в интервью «РИА Новости».
FPV (First person's view) – это дроны, оснащенные видеокамерой, которая позволяет оператору устройства видеть, куда он бьют и четко направлять беспилотник в заданном направлении.
По мнению военного врача, ВСУ намеренно направляют дроны на медиков и спасателей, чтобы помешать им спасать жизни российских солдат.
Ранее китайский военный аналитик Го Сюань заявил, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.
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«То, что медиков, конечно, стараются ликвидировать, это есть такое. Поскольку вот наш товарищ, на год младше выпуска, недавно погиб. Офицер. Эвакуировал в составе эвакогруппы раненых на технике. И его дроном-камикадзе подбили. Так же подбили, знаю, медиков, с которыми лично контактировал, работал длительное время. И его тоже недавно на УАЗике. Тоже, по-моему, дрон-камикадзе попал в них», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Ранее китайский военный аналитик Го Сюань заявил, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.
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Евгения Парфентьева