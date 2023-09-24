Украину ожидает дефицит стекла

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Дефицит стекла на Украине связывают с прекращением импорта из России и Белоруссии.
На Украине вероятен дефицит стекла. Сейчас в стране наблюдается значительное падение спроса, а также нехватка рабочих рук, пишет «Forbes Украина». В публикации сказано, что оконщики работают на 60–70% своих мощностей.
Из-за дефицита стекла растут цены. По сравнению с 2021 годом, стоимость стекла взлетела на 80%. Ранее на долю Белоруссии приходилось примерно треть поставок. Теперь же в экспорте возросла роль Польши.
Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет. Только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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«Дело в том, что на период до начала спецоперации более 75% стекла импортировали из России и Белоруссии».
Ранее сообщалось, что женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет. Только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.
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Мария Фирсова