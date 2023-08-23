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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза 23 августа прибыл с официальным визитом на Украину.
Об этом сообщает телеграм-канал украинского телеканала 5.ua.
Сегодня на Украине пройдёт саммит «Крымская платформа». В 2021 году он впервые прошёл в Киеве по инициативе Украины. Тогда главной темой для обсуждения стала «деоккупация» Крыма. В саммите принимали участие свыше 40 стран и международных организаций.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что данный саммит нелегитимен, и у него нет практического смысла.
Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что, если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли.
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Сегодня на Украине пройдёт саммит «Крымская платформа». В 2021 году он впервые прошёл в Киеве по инициативе Украины. Тогда главной темой для обсуждения стала «деоккупация» Крыма. В саммите принимали участие свыше 40 стран и международных организаций.
Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что, если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли.
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Мария Фирсова