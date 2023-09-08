Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

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Академик Элла Либанова из Национальной академии наук предостерегла от возможной «спирали смерти» на Украине, вызванной демографическим кризисом в стране, сообщили РИА Новости. Ее предупреждение было передано британской благотворительной организации AOAV.
Либанова подчеркнула, что Украина в 2001 году заняла первое место в мире по низкому уровню рождаемости и в 2019 году — в Европе.
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