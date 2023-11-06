Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине. Об этом Ермак сообщил в интервью Politico.