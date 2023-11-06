Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут

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Если Запад не выделит Украине финансы, то стране может грозить дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 млрд долларов.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко.
К слову, в сентябре сообщалось, что бюджет Украины может покрыть исключительно военные расходы.
Ранее Володин заявил, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию. Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.
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«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников», —сказал украинский министр.
Ранее Володин заявил, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию. Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.
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Мария Фирсова