«Укроборонпром» начал производство дронов с дальностью до 1 тыс. км

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Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе, дальность полетов которых составляет до 1 тыс. км.
«Вырабатываются. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, я рассказывать не буду из соображений безопасности. Силы обороны заказывают», - рассказал Герман Сметанин в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». Так он ответил на просьбу подтвердить факт серийного производства данных беспилотников.По словам Сметанина, осваивается и производство FPV-дронов. Подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями.
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