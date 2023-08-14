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Обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак заявил, что российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой стали «убийцами» украинских «Леопардов».
«Когда началось широко разрекламированное наступление Украины, русский «Корнет» уничтожил несколько драгоценных для украинцев «Леопардов»», — подчеркнул Луттвак.
Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.
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