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В украинской прессе в провале контрнаступления ВСУ все чаще обвиняют представителей Североатлантического блока. Сообщается, что в последнее время украинское военное руководство большей частью старается принимать самостоятельные решения, не считаясь с мнением западных партнеров.
Украинское издание УНИАН отмечает, что действия инструкторов и советников НАТО привели к провальным результатам контрнаступления ВСУ на всех участках. Теперь украинские штабы стали действовать независимо, отказываясь от советов западных стратегов. Украинские военные считают, что те мало разбираются в ситуации на месте.
Западные консультанты, стараясь оправдаться, напротив. указывают на внутренние проблемы украинской армии. Одним из ключевых разногласий стала возможность применения на Украине военной доктрины НАТО. Она подразумевает боевые действия при массированной поддержке авиации, которой у Украины практически нет. Значительное превосходство России в воздухе сказывается на успешности военных действий.
В публикации указывается, что в случае дальнейшего развития ситуации в пользу России, вся военная помощь, оказанная Киеву западными союзниками, окажется напрасной. В то же время некоторые европейские СМИ пишут, что альянс отправил Украину на безнадежную битву с Россией.
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Западные консультанты, стараясь оправдаться, напротив. указывают на внутренние проблемы украинской армии. Одним из ключевых разногласий стала возможность применения на Украине военной доктрины НАТО. Она подразумевает боевые действия при массированной поддержке авиации, которой у Украины практически нет. Значительное превосходство России в воздухе сказывается на успешности военных действий.
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Александр Бойцов