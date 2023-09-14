Уральский FPV-дрон «Упырь» впервые применили под Донецком

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Беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).
Теперь дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении. На данный момент оператор с его помощью уже уничтожил пикап ВСУ. Этот беспилотник может также применяться для борьбы с катерами. Скорость позволяет легко настигать воздушные суда. Собеседник агентства отметил, что применение «Упырей» заставляет отводить ВСУ технику в тыл, чтобы уберечь ее от вездесущих дронов. В настоящее время команда разработчиков вышла на объемы производства 300-400 аппаратов в месяц. В планах увеличить ежемесячный выпуск до тысячи БПЛА. Это позволит обеспечить смертоносными дронами российские части и на других направлениях в зоне СВО.
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Александр Бойцов