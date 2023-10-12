«Мангалы» защищают российские танки от беспилотников

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех начал поставлять в войска танки Т-72Б3М, на которые в заводских условиях установлены дополнительные козырьки для защиты от дронов-камикадзе. Ранее подобные конструкции бойцы устанавливали на боевые машины самостоятельно.
В Ростехе отметили простоту и несомненную полезность такого решения. Как показала практика, «мангалы» надежно защищают экипажи танков от дронов-камикадзе и боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Теперь танки Т-72Б3М серийно оснащаются этой простой и эффективной защитной конструкцией.
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Александр Бойцов