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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что никаких сигналов со стороны Украины о возможности переговоров не поступало. Об этом Ушаков сообщил в эфире «Первого канала».
Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Макгрегор считает, что слабеющая американская экономика, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют действий по разрешению украинского конфликта, который разжигают США.
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Екатерина Коршунова