Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий. Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили конструктив и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается реконструкция детского сада. На текущий момент ведутся отделочные работы, монтаж центрального отопления, вывоз мусора», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Читайте также:В Орджоникидзевском районе Мариуполя с осени прошлого года ведутся ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома.
Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе.
Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в поселке Каменске Мариуполя.