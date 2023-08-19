Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила опасения относительно докладов о том, что британская разведка MI6 подготавливает диверсионный отряд из украинских боевиков, передает РИА Новости. Она отметила, что такие действия усиливают конфликтный потенциал в Африке и указала на планы Великобритании использовать украинских наемников для достижения своих целей в разных частях мира.