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Республиканская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила недовольство в связи с тем, что США намерены выделить денежные средства Украине, вместо того чтобы помочь собственным гражданам.
На своей странице в социальной сети Х она написала, что с прошлого года число бездомных в США увеличилось на 11 процентов, и теперь более 600 тысяч американцев лишились крова.
Грин привела в пример планы президента Джо Байдена выделить 20 миллиардов долларов Украине и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегальных мигрантов. Она критиковала такую политику, называя её «Байденомикой» и «ужасным позором».
Это заявление конгрессвумен было ответом на запрос президента Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных 13 миллиардов долларов из федерального бюджета на военную помощь Киеву, а также 8,5 миллиарда долларов на поддержку Украины и других стран в областях экономики и безопасности.
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Грин привела в пример планы президента Джо Байдена выделить 20 миллиардов долларов Украине и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегальных мигрантов. Она критиковала такую политику, называя её «Байденомикой» и «ужасным позором».
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Артем Кузьмин