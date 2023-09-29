«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации

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«Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих. Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например, на инвалидов», - прокомментировали ситуацию в издании.
По мнению автора статьи, причиной тому стало провалившееся контрнаступление, которое не только не принесло ожидаемых результатов, но и привело к заметной убыли в рядах ВСУ.
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