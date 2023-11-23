«Уже проиграли»: Американский эксперт вынес окончательный вердикт ВСУ

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Конфликт для украинской стороны уже практически проигран из-за высокого уровня дезертирства, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
«Украинские солдаты сейчас дезертируют в большом количестве. Есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненных», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По его словам, Вооруженные силы Украины уже практически потерпели окончательное поражение. В это время, у президента страны Владимира Зеленского уже заготовлены несколько путей для побега.
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Евгения Парфентьева