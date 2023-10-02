В Америке рассказали о способе свергнуть украинское правительство

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Военное давление со стороны РФ может привести к свержению правительства Украины, так как ВСУ стали терять боеспособность. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с блогером Сайрусом Янссеном.
По мнению Риттера, России не нужно переставать оказывать военное давление на Украину и продолжать дальше подпитывать развитие политического коллапса в стране. Такие действия продлят конфликт, но тогда результат будет достигнут.
Риттер также добавил, что армия Украины практически разбита и сейчас не является дееспособной для продолжения боя. Дальнейшие сценарии завершения конфликта будут зависеть от решений Российской Федерации.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что решения Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в ФРГ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«России не нужно давить педаль в пол», — заявил экс-разведчик.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что решения Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в ФРГ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак