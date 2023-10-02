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В Америке рассказали о способе свергнуть украинское правительство

Экс-разведчик Риттер: Киев падет в результате военного давления России
02 октября 2023, 08:06
Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Военное давление со стороны РФ может привести к свержению правительства Украины, так как ВСУ стали терять боеспособность. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с блогером Сайрусом Янссеном.
По мнению Риттера, России не нужно переставать оказывать военное давление на Украину и продолжать дальше подпитывать развитие политического коллапса в стране. Такие действия продлят конфликт, но тогда результат будет достигнут.

«России не нужно давить педаль в пол», — заявил экс-разведчик.

Риттер также добавил, что армия Украины практически разбита и сейчас не является дееспособной для продолжения боя. Дальнейшие сценарии завершения конфликта будут зависеть от решений Российской Федерации.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что решения Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в ФРГ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ
Боец Южной группировки войск вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
02 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» и проживающий в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости, как он спас раненого украинского солдата во время попытки атаки позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«Кортес» рассказал, что во время отхода с раненым украинским солдатом, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.

«Получив приказ, я отправился к пленному, чтобы выяснить, является ли это засадой или нет, и затем эвакуировать его. К моменту прибытия оказалось, что пленный сильно ранен. Я оказал первую помощь, учитывая его тяжелое состояние, и вместе с ним отошел от передовой линии», — сообщил «Кортес».
Из-за серьезного состояния раненого солдата, группе для эвакуации пришлось приблизиться к передовой линии ближе, чем планировалось, чтобы обеспечить безопасность и помочь раненому. В этот момент ВСУ начали артиллерийский обстрел группы.

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Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar
Baykar Defence: Украина может получить улучшенную версию дронов Bayraktar
02 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/valio84sl

Глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Хулук Байрактар выразил мнение о возможности предоставления Украине улучшенной версии беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, известных как Bayraktar Akıncı. Эту информацию сообщил украинский информационный ресурс «24 канал».
Байрактар заявил, что вопрос о передаче данных дронов Байрактар Украине находится в стадии рассмотрения. Ранее об возможной передаче этой беспилотной техники в Украину сообщало также украинское издание УНИАН.

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В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев ждет крах через 45 дней из-за отсутствия денег
02 октября 2023, 05:29

Бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение на своем YouTube-канале, что решение не выделять средства на помощь Украине в законе о временном финансировании работы правительства США может привести к серьезным проблемам в стране в течение 45 дней.
Соскин отметил, что Украине осталось недолго, чтобы использовать остатки средств. Их хватит, возможно, только до конца октября или начала ноября.

Соскин подчеркнул, что отсутствие финансирования влияет не только на фронт вооруженного конфликта, но и на внутреннюю поддержку, государственный бюджет, выплаты пенсий и зарплаты военным. Эксперт отметил, что такое решение США мотивировано их собственными интересами, а ситуация на фронте затруднена из-за нехватки ресурсов для наступления украинских войск.

Соскин представил это как реальную угрозу краха и выразил обеспокоенность относительно выплат пенсий и зарплат военным на фронте, а также поставок оружия из США.

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В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях звучит сигнал воздушной тревоги
02 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в областях Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской Украины.
Сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04:04 (по московскому времени), а начиная с 03:52 — в пяти областях страны.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в частях Херсонской области, находящихся под контролем Киева.

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Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Маск обвинил Трюдо в ударе по свободе слова в Канаде из-за нового регулирования
02 октября 2023, 01:55

Фото: pm.gc.ca

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в попытке ограничить свободу слова в стране.
Маск высказал свое мнение относительно вступления в силу нового регулирования, касающегося онлайн-платформ, предоставляющих стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов в Канаде.

«Трюдо пытается уничтожить свободу слова в Канаде. Позорно», - написал Маск в соцсетях.
В конце сентября Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) представила новые правила для онлайн-платформ, работающих с стримингом и подкастами. Согласно этим правилам, онлайн-платформы, генерирующие годовой доход свыше 10 миллионов канадских долларов (примерно 7,4 миллиона долларов США), обязаны зарегистрироваться в стране до 28 ноября 2023 года. Эти требования охватывают различные онлайн-сервисы, включая социальные сети.

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Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС
Боррель: Европа должна заставить Украину поработать для вступления в Евросоюз
02 октября 2023, 01:06

Фото: eeas.europa.eu

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине потребуется дополнительные усилия для вступления в Европейский союз (ЕС).
В своем заявлении, которое приводит ТАСС, он указал, что Украина предстоит «трудный бой», чтобы достичь этой цели. Боррель подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет «завтра или послезавтра». Тем не менее, он отметил, что ЕС хотел бы, чтобы это произошло «раньше, а не позже», так как это было бы наилучшей гарантией безопасности для страны.

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#киев
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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 123 боеприпаса
02 октября 2023, 00:54

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 33 раза за последние 24 часа, выпустив в общей сложности 123 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки представительство информировало о 33 случаях обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 15 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров, на Горловском направлении — 17 обстрелов из артиллерии и 152 миллиметров, а на Ясиноватском направлении — один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Обстреляны населенные пункты, включая Горловку, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Еленовку. Кроме того, за последние сутки поступила информация о ранении женщины 1958 года рождения в населенном пункте Верхнеторецкое.

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Задержанный в Белоруссии украинский диверсант заявил, что Киев его предал
Обвиняемый в атаке на аэродроме под Минском заявил, что Киев его забыл и бросил
02 октября 2023, 00:38

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Обвиняемый в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском украинец Николай Швец заявил о своем разочаровании в украинской стороне, что его бросили и предали. Он также утверждает, что дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли найти адвоката. Швец сделал эти заявления в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Меня бросили, меня забыли, меня предали... Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», - заявил Швец.
Он также выразил сомнения относительно целесообразности самой акции против самолета и предположил, что его могли использовать для других задач.

Швец был обвинен в проведении диверсии против российского военного самолета в Белоруссии в конце февраля.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
«Зеркало недели»: взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсон
02 октября 2023, 00:15

Фото: istockphoto/RamonCast

В Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
Ранее в военных частях Херсонской области, находящихся под контролем украинских властей, была объявлена воздушная тревога.

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