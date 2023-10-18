В Австрии назвали причину провала контрнаступления ВСУ

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ВСУ не имеют возможности массированно атаковать российские силы из-за нехватки вооружения, это же и является причиной провала украинского контрнаступления. Такое мнение выразил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер немецкому телеканалу N-TV.
«Если задействуются все военные мощи для массированных атак, то можно рассчитывать на прорыв. Тут (в ходе контрнаступления ВСУ. – Прим. ред.) произошло следующее: Украина получает оружие, но не в количестве, необходимом для массированных атак. Сейчас мы наблюдаем эту проблему», – отметил он.
По его словам, именно из-за нехватки вооружения ВСУ исчерпали свои резервы в конце лета, начале осени, а ВС РФ смогли перехватить инициативу в свои руки. Теперь Россия атакует, а Украине приходится реагировать на данные атаки, заключил Райснер.
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Элина Позднякова