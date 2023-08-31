В Балашихе открыли мурал в честь погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта Потапова

Фото: Сайт Мособлдумы
Потапов погиб 30 августа прошлого года во время эвакуации мирного населения, защищая жителей от снаряда. Бойцу посмертно присвоено звание Героя России.
«Он спас тех, кого эвакуировал, целыми и невредимыми. Это говорит о том, что он в своей яркой жизни опирался на всё, что в нём было заложено изначально – на веру в свою правоту, верность присяге. Его жизнь – это пример мужества, стойкости и самоотдачи», – сказал Брынцалов.Особенно трогательным стало выступление Николая Кузнецова, который был вместе с Александром в день его гибели.
«Когда ему крикнули «Потап, прилёт», он понимал, что буквально через секунду будет взрыв. Будучи экипированным и подготовленным военнослужащим, он понимал, что, если уйдёт с линии огня, этот снаряд разорвется и унесёт жизни людей, которые находились перед ним. Эта картина у меня в глазах уже год стоит. Саша поднял руки и закрыл собой этих людей, мужчину и женщину средних лет, жителей Украины, которых он до этого никогда не видел», – рассказал Кузнецов.Теперь вместе с памятной доской о подвиге Александра Потапова всегда будет напоминать мурал размером 40 на 12 метров. Его в рекордные семь дней создал художник Сергей Юраков. Он использовал 375 баллончиков краски. Уникальность мурала в том, что его верхняя часть выполнена хромом, что делает её всегда в цвет неба.
Как отметил Брынцалов, работа по увековечиванию памяти участников СВО в Московской области будет продолжена.
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