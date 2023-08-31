Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Балашихе открыли мурал в честь погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта Потапова

В Балашихе открыли мурал в честь погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта Потапова

31 августа 2023, 16:14
Фото: Сайт Мособлдумы

Фото: Сайт Мособлдумы

В микрорайоне Дзержинский в Балашихе торжественно открыли памятную доску и мурал в честь погибшего в ходе спецоперации старшего лейтенанта Александра Потапова. Церемония прошла у дома, где жил боец, на улице, названной его именем, сообщается на сайте Мособлдумы.
В церемонии участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, начальник Главного военно-политического управления Росгвардии Григорий Мощик, командир дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Николай Кузнецов, вдова погибшего с тремя дочерями, военные и жители микрорайона.

Потапов погиб 30 августа прошлого года во время эвакуации мирного населения, защищая жителей от снаряда. Бойцу посмертно присвоено звание Героя России.

«Он спас тех, кого эвакуировал, целыми и невредимыми. Это говорит о том, что он в своей яркой жизни опирался на всё, что в нём было заложено изначально – на веру в свою правоту, верность присяге. Его жизнь – это пример мужества, стойкости и самоотдачи», – сказал Брынцалов.
Особенно трогательным стало выступление Николая Кузнецова, который был вместе с Александром в день его гибели.
«Когда ему крикнули «Потап, прилёт», он понимал, что буквально через секунду будет взрыв. Будучи экипированным и подготовленным военнослужащим, он понимал, что, если уйдёт с линии огня, этот снаряд разорвется и унесёт жизни людей, которые находились перед ним. Эта картина у меня в глазах уже год стоит. Саша поднял руки и закрыл собой этих людей, мужчину и женщину средних лет, жителей Украины, которых он до этого никогда не видел», – рассказал Кузнецов.
Теперь вместе с памятной доской о подвиге Александра Потапова всегда будет напоминать мурал размером 40 на 12 метров. Его в рекордные семь дней создал художник Сергей Юраков. Он использовал 375 баллончиков краски. Уникальность мурала в том, что его верхняя часть выполнена хромом, что делает её всегда в цвет неба.

Как отметил Брынцалов, работа по увековечиванию памяти участников СВО в Московской области будет продолжена.

Читайте также:

ВС РФ поразили полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР

Российские силы сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Балицкий: две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать оборону РФ у Вербового


#мособлдума
#игорь брынцалов
#сво
#спецоперация
#балашиха
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Чехии сделали мрачное заявление насчет украинских территорий
Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки России
31 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/JARAMA

Киевским властям придется пойти на территориальные уступки России, чтобы завершить конфликт в стране, заявил чешский журналист Ян Махачек в статье для издания Lidovky.
«Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырех регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности», - прокомментировал ситуацию Махачек.

По мнению обозревателя, даже западное оружие уже не поможет Вооруженным силам Украины переломить конфликт в свою сторону. Все оно будет с легкостью подавлено российскими системами противовоздушной обороны, аналогам которых нет ни в одной другой стране. 

Читайте также:

Telegraph: На Украине погиб британский наемник, воевавший за ВСУ

В США заявили, что российские силы полностью зачистят Донбасс от ВСУ

Российские силы сорвали попытку ВСУ окружить Работино
#конфликт
#оружие
#украина
#контрнаступление
#всу
#сво
#чехия
Читайте нас в
На Украине погиб британский наемник, воевавший за ВСУ
Telegraph: На Украине погиб британский наемник, воевавший за ВСУ
31 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/Michele Ursi

В результате российского минометного обстрела на Украине погиб британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, сообщает The Telegraph со ссылкой на родственников погибшего.
«Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как «Темные ангелы», сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Отмечается, что брат погибшего также воевал за Вооруженные силы Украины. Он заявил, что Сэм погиб за людей, которых никогда не знал. 

Ранее несколько польских наемников сдались в плен российским военнослужащим в ходе боев в районе Соледара. 

Читайте также:

Журналист Хинкл: Россия зачистит Донбасс и Харьковскую область от ВСУ

ВСУ получили 1000 беспилотников, 30 роботизированных систем и 25 турелей

Зеленский пытается успеть набить карманы до окончания СВО
#сво
#украина
#великобритания
#всу
#смерть
#военные
Читайте нас в
В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идет восстановление детского сада
31 августа 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

В настоящий момент специалисты ведут конструктивные работы, работы по усилению несущих конструкций, кладке вентиляционных каналов, штукатурке стен здания и кровельные работы. Также, производят монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации.

Детский сад будет рассчитан на 5 групп и разместит около 80 дошкольников. Он создаст комфортные условия для развития маленьких жителей и обеспечит их безопасность. Вернет детям не только радость общения и игры, но и станет важным элементом социальной инфраструктуры города.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные строители отремонтируют в Мариуполе 164 фасада.

Два избирательных участка организуют в Мариуполе для выборов губернатора Подмосковья.

Подмосковные строители отремонтировали многоквартирный дом в Мариуполе.
#мо
#детский сад
#качество
#дом
#безопасность
#специалисты
#качество жизни
#строители
#игры
Читайте нас в
В США заявили, что российские силы полностью зачистят Донбасс от ВСУ
Журналист Хинкл: Россия зачистит Донбасс и Харьковскую область от ВСУ
31 августа 2023, 16:18

Фото: iStock/vadimrysev

Россия зачистит Донбасс и Харьковскую область от ВСУ, когда остатки украинского контрнаступления будет полностью разгромлено, заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Они (российская армия) защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком», - прокомментировал ситуацию Хинкл.

По мнению обозревателя, лучшим выходом из ситуации, разумеется, стало бы заключения мира. Однако, если Киев все же планирует продолжить вести боевые действия, то им пора прекратить атаки и перейти к обороне. 

Огромное количество личного состава и техники ВСУ уже потеряли, наступая на Запорожском направлении, заключил Хинкл.

Читайте также: 

ВСУ получили 1000 беспилотников, 30 роботизированных систем и 25 турелей

Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО

Зеленский сообщил, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием
#армия
#донбасс
#сво
#всу
#киев
#харьков
#сша
Читайте нас в
Зеленский заявил, что Киеву нужно 160 F-16 для преимущества над РФ
31 августа 2023, 16:01

Фото: iStock/Jozsef Soos

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо порядка 160 истребителей, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. Об этом передаёт португальский телеканал RTP.

«Сегодня у нас есть договоренность о будущей поставке 50-60 истребителей. В целом, нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. Таким образом, первые истребители появятся на Украине в начале следующего года. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.

При этом президент Украины утверждает, что с помощью военных самолётов будет организована защита мирного населения, оборона страны и защита судоходства в Черном море. По его словам, в наступлении истребители принимать участие не будут.

Читайте также:

Зеленский пытается успеть набить карманы до окончания СВО

Зеленский заявил о применении ВСУ дальнобойного оружия по территории РФ

В США сочли мобилизацию на Украине переходом в оборону
#сша
#россия
#самолёты
#военные
#президент
#море
#защита
#оборона
#страны
#всу
#зеленский
#истребители
Читайте нас в
Украинским военным передали более 1000 беспилотников
ВСУ получили 1000 беспилотников, 30 роботизированных систем и 25 турелей
31 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/akiyoko

31 августа солдатам Вооруженных сил Украины передали более 1000 новых беспилотников, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
По словам Федорова, в руки к ВСУ перешли 900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. 

Помимо БПЛА, украинцы также получили 30 роботизированных машин. Как отмечает вице-премьер, это инновационные украинские разработки, которые помогут ВСУ вести бой на расстоянии. 

Вместе с дронами и машинами военным отправили 25 боевых турелей «Сабля». Федоров объяснил, что это специальная система для оружия, которую можно установить как на автомобиль, так и в блиндаж и окоп.

Читайте также: 

Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к фронту

Bloomberg: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE

Ракеты, выпущенные ВСУ в среду по ДНР, имели пятикратно истекший срок годности
#бпла
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
Зеленский пытается успеть набить карманы до окончания СВО
Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО
31 августа 2023, 15:30

Фото: iStock/JARAMA

Глава Украины Владимир Зеленский осознал, что уже проиграл конфликт с Россией, и старается нагрести как можно больше западных денег, пока не закончилась СВО, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джеральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО», - прокомментировал ситуацию Джеральди.

По мнению эксперта, именно по этой причине Зеленский накануне попросил у США пять миллиардов долларов помощи, якобы, на проведение выборов. 

В то же время, британский полковник Кемп заявил, что у Украины нет ни одного шанса на вступление в Евросоюз. Принятие Киева в состав Европейского союза - это крайне затратный процесс в плане финансов.

Читайте также: 

В районе Купянска среди украинских военных участились случаи самострелов

Российские силы сорвали попытку ВСУ окружить Работино

Bloomberg: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE
#сша
#нато
#зеленский
#сво
#деньги
Читайте нас в
Военнослужащие ВСУ намеренно наносят себе увечья
В районе Купянска среди украинских военных участились случаи самострелов
31 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Среди военнослужащих Украины участились случаи «самострелов». Это обусловлено тем, что солдаты боятся отправки на самые горячие участки купянского фронта. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, украинские военные наносят себе увечья, чтобы избежать отправки на передовые позиции.  

Бойцы ВСУ просят своих товарищей причинить им какие-либо травмы, чтобы попасть в госпиталь. За подобные действия солдаты обещают вознаграждения своим товарищам. Соответствующая информация получена из разведывательных данных, также об этом рассказывают некоторые украинские военнопленные. 
  
Читайте также: 

Глава МИД Украины Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться

В США сочли мобилизацию на Украине переходом в оборону

В Германии обратились к пенсионерам, чтобы обучить украинских танкистов

#военные
#травмы
#госпиталь
#солдаты
#информация
#всу
Читайте нас в
Глава МИД Украины Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ заткнуться
31 августа 2023, 14:46

Фото: iStock/Olena_Z

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что критикам темпов контрнаступления ВСУ надо «заткнуться», так как этим они «они плюют в лицо украинскому солдату». Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Кулеба также порекомендовал всем критикам приехать на Украину и попробовать самим освободить хотя бы сантиметр территории. 

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ начнут терять контроль над ситуацией на всем протяжении фронта, как это происходит в Харьковской области. Риттер считает, что украинские войска продолжат слабеть по мере нарастания потерь. 

Он также добавил, что Украина отправила стратегические резервы на южное направление для продолжения контрнаступления, однако свежие подразделения уже терпят серьезные неудачи.

Читайте также:

Балицкий: две штурмовые группы ВСУ попытались прорвать оборону РФ у Вербового

В США предрекли повторение Купянского сценария для ВСУ на фронте

Кирби: Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении

#сша
#украина
#контроль
#всу
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф