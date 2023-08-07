В Белгороде система ПВО сбила украинский беспилотник

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В Белгороде российская система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который летел в сторону города. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате работы ПВО пострадавших и разрушений на земле нет.
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