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В Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко, по предварительным данным, он погиб. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.
Согласно сообщению, данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ. По предварительным данным, Слисаренко скончался. Официально информацию еще не подтверждали.
Мужчина ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.
Ранее также сообщалось, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.
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Мужчина ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.
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Элина Позднякова