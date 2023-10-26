В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал сотовую вышку

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Ударный беспилотник залетел на территорию Волоконовского района.
По данным SHOT, накануне примерно в 15:00 ударный беспилотник залетел на территорию Волоконовского района. Он врезался в вышку сотовой связи рядом с селом Тишанка (4 км от границы) и взорвался.
Никаких повреждений объекту это не принесло, оборудование продолжает без перебоев. Никто не пострадал. БПЛА запустили, по предварительной версии, из села Черняков Харьковской области (2,5 км до границы).
Ранее сообщалось, что в Мелитополе пытались взорвать сотрудника администрации Запорожской области. 27-летний сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области вовремя заметил бомбу.
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Мария Фирсова