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В Белгородской области местный житель планировал перейти на украинскую сторону

05 октября 2023, 13:56
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины.
Baza пишет, что мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).

На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.


По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.

Ранее УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.

При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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#фсб
#белгород
#уголовное дело
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СМИ: украинская армия не сможет наступать в 2024 году без помощи США
Bloomberg: ВСУ не смогут наступать в 2024 году, если США не будут помогать им
05 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/ValleraTo

Колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.
Брэндс отметил, что вероятность того, что США не смогут продолжать помогать Украине, вполне возможна. Если это произойдет, то ситуация на передовой существенно поменяется, положение ВСУ начнет стремительно ухудшаться. 

По словам Брэндса, другие государства Запада попытаются компенсировать сокращение помощи США, однако им не хватит запасов вооружения. Ранее об этом заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Он сообщил, что ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить оружие Украине. 

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#минобороны
#вооружения
#байден
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Российские войска заняли выгодные позиции у Работино
Балицкий: Артиллерия ВС России заняла выгодные позиции в районе Работино
05 октября 2023, 13:37

Фото: istock / aapsky

Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживают с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику», — сообщил Балицкий.
Он также заявил, что подразделения Вооруженных сил России  занимают выгодные позиции и могут проводить обстрелы противника в лице украинской армии, которые размещаются в низине между Работино и Вербовым. Балицкий подчеркнул, что для атак используется в основном артиллерия.

Ранее Минобороны в сводке от 3 октября сообщало, что российские подразделения вместе с авиацией ударили по войскам и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах  Новоданиловки, Малой Токмачки и севернее Работино.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#лидер
#сво
#минобороны
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В Европе без надзора остались более 20 тысяч украинских детей
05 октября 2023, 13:00

Фото: iStock/JARAMA

Более 23 тысяч детей, которые оказались вывезены из Украины, оказались на территории европейских стран без надзора.
Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, пишет ТАСС.
 
С его слов, исследовательские компании, официально работающие на территории Европейского союза, отметили, что значительная часть украинских подростков старше 16 лет не попали под какую-либо фиксацию.
 
Многих детей передают семьям в странах ЕС. Спустя какое-то время детей просят забрать обратно. По словам дипломата, информация об этих детях нигде не анализируется.
 
Ранее дети без сопровождения взрослых оказались в Великобритании, пройдя через Ливию из Судана или Южного Судана. Дети-беженцы могли стать жертвами торговли людьми. Несовершеннолетних отправили в тюрьму Элмли в графстве Кент. Там они содержатся вместе с взрослыми, которые совершили преступления сексуального характера. По данным Humans for Rights Network, 14 детей отправлены в тюрьму Элмли, причем один из них находился там 7 месяцев, несмотря на то, что ему 14 лет. 

Руководитель организации Мэдди Харрис сообщила, что несовершеннолетние содержатся в изоляции и не знают, где искать помощи. У них нет доступа к правовому сопровождению, они не могут оспаривать решение иммиграционной службы.

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#дети
#европа
#украина
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Песков считает, что Запад продолжает воевать «до последнего украинца»
Песков: стратегия Запада воевать «до последнего украинца» никуда не делась
05 октября 2023, 11:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат». Об этом Песков сообщил журналистам.
По мнению Пескова, в ближайшее время украинцы начнут слышать такие заявления «в ином свете для себя», что им, безусловно, не понравится.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о том, что жизненно необходимо продолжать поддерживать Украину.

Ранее сообщалось о том, что большинство стран, которые обсуждали «формулу мира Зеленского» втягивают в обсуждение этой формулы методами шантажа и мошенничества. ​10 пунктов той самой формулы прямо или косвенно направлены против РФ.

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#министр
#евросоюз
#ек
#россия
#украина
#европа
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ВСУ атаковали Шебекино
05 октября 2023, 11:46

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области. Здание местной пекарни разрушено. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, обстрел идет из РСЗО «Град».  В городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о том, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы.

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#обстрел
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Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО
05 октября 2023, 11:28

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для специальной военной операции. Информацию сообщает «Интерфакс».

Глава Минобороны заявил, что набранные люди сейчас занимаются подготовкой. Кроме того, идет постоянное, естественное пополнение резервных полков.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — сказал глава военного ведомства.
Шойгу подчеркнул, что некоторые добровольцы после завершения контракта сроком на полгода возвращаются снова второй и даже третий раз. Также Шойгу объявил, что за месяц для участия в СВО набрали 38 тысяч добровольцев. По мнению главы ведомства, добровольцы обладают крайне высокой мотивацией.

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#солдат
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В Курской области в некоторых школах отменили занятия из-за обстрела
05 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за обстрела.
Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что в некоторых школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за того, что утром ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами.

Глава администрации Белоусов просит родителей проконтролировать детей, чтобы они не покидали дома, а также сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.

Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

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#обстрел
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Шойгу назвал число добровольцев, которые пришли в ВС РФ
Шойгу: в ВС России пришли 38 тысяч мотивированных и готовых добровольцев
05 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российскую армию набрано 38 тысяч добровольцев. Об этом Шойгу сообщил в штабе Объединенной группировки войск.
Шойгу отметил мотивированность и готовность бойцов выполнять боевые задачи. Министр обороны добавил, что люди, у которых ранее был полугодовой контракт, возвращаются во второй и третий разы.

Напомним, Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений «Барс» на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Он также посмотрел на проведения занятий по тактико-специальной, медицинской, огневой и инженерной подготовке солдат. 

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#контракт
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#всу
#запад
#солдат
#шойгу
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Новости СВО: где ВСУ несут потери, на каком участке атакуют ВС РФ
05 октября 2023, 10:35

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

В зоне проведения спецоперации продолжаются бои. На некоторых участках фронта ВСУ пытаются идти в наступление, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, над какими территориями российским бойцам удалось установить контроль и где противник ведет огонь по позициям ВС РФ.

ВС РФ взяли под контроль устье Днепра

 
Российским военнослужащим удалось вернуть контроль над херсонскими островами в устье Днепра. При этом ВСУ продолжают попытки высадиться на островах, чтобы перейти на левый берег реки. ВС РФ контролируют территорию и не дают противнику шанса перейти рубежи.
 

ВСУ обстреляли Рыльск кассетными боеприпасами

 
Противник снова применил кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. По информации телеграм-канала Mash в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ, пострадала местная жительница. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.


Последние новости СВО

 
Противник предпринимает попытки вылазки на Старобельском направлении. В районе Торского выступа штурмовые группы ВСУ идут в атаку, однако наступательные действия украинских группировок были
пресечены. На южном фланге обороны Бахмута продолжаются позиционные бои в районе Клещеевки. Российские артиллеристы наносят удары по находящемуся в «серой зоне» селу, пресекая попытки наступления ВСУ, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».  
 
Ожесточенные бои продолжаются на Ореховском участке фронта. Украинские формирования пытаются наступать и продвинуться к  Новопрокоповке, но отступают, теряя технику западного производства и личный состав. На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить наступательный плацдарм. При поддержке артиллерии они стремятся прорваться к Копаням. По позициям противника в селе Работино наносят удары ВКС РФ.
 
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового

По информации телеграм-канала WarGonzo, на Донецком фронте при поддержке авиации и артиллерии российские войска продолжили штурмовые действия в Марьинке. На Северном участке фронта наблюдается относительное затишье. На Бахмутском направлении продолжаются бои за железнодорожную ветку. ВС РФ применили средства дальнего поражения в Часовом Яре, Богдановке, Васюковке, Андреевке. Противник наносит удары по позициям российских войск в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Дубово-Васильевке и Яковлевке.

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