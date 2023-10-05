В Белгородской области местный житель планировал перейти на украинскую сторону

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Жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины.
Baza пишет, что мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).
На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.
По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.
Ранее УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.
При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
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На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.
Ранее УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.
При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
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Мария Фирсова