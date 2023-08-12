В Белгородской области обстреляли храмы у границы

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В районе Белгородской и Старооскольской епархии, расположенной у границы, некоторые храмы пострадали от украинских обстрелов. Об этом информировали представители епархии в беседе с РИА Новости.
Согласно предоставленным данным, храмы в Шебекино, Таволжанке, Муроме и Дмитриевке претерпели ущерб.
Духовные лидеры из пострадавших храмов теперь служат в городских храмах, находящихся вдалеке от опасной зоны. В епархии заверили, что всем из них обеспечена необходимая помощь.
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«В Дмитриевке храм был разрушен и сожжен. Он включал в себя старинные, деревянные элементы, которые уничтожены огнем. Храм в Таволжанке серьезно пострадал. В Шебекино храм получил повреждения от осколков. Муромское село практически пустует, но его старинный кирпичный храм с толстыми стенами пострадал лишь частично — осколки разбили окна», — делились деталями в епархии.
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Артем Кузьмин