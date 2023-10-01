В Белгородской области обстрелян центральный рынок

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино.
По предварительной информации, пострадали три человека. Женщина получила осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи доставила её в больницу Белгорода.
Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.
Повреждены фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.
Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
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Ещё двое мужчин получили осколочные ранения ног. Первая медпомощь им была оказана сотрудниками пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушёл. Второго мужчину отвезли в горбольницу.
Ранее в Краснодарском крае дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
«1 октября около 08.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркивают в ведомстве.Читайте также:
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Мария Фирсова