В Белгородской области ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

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Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Ранее силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале.
По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены. Но в данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме.
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Ранее силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены. Но в данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме.
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Мария Фирсова