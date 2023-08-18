В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

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В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Он также отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет.
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