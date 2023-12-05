В Белгородской области сбиты три украинских беспилотника, еще три были перехвачены

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В небе над Белгородской областью ПВО сбила три украинских беспилотника, еще три были перехвачены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«5 ноября т.г. около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, в небе над Белгородской областью были сбиты три вражеских беспилотника, еще три были перехвачены.
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Элина Позднякова