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В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

Гладков: в Белгородской области ПВО сбила три беспилотника ВСУ
05 декабря 2023, 20:21
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 3 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, упавшими обломками поврежден один автомобиль в поселке Репном. В настоящее время сотрудники спецслужб обследуют территорию.


Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром 5 декабря была предотвращена очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты на территории России. Дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены более четырех десятков украинских беспилотников.

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Экс-главком армии США назвал способ для полного уничтожения Крымского моста
Ходжес: ВСУ смогут уничтожить Крымский мост при наличии управляемых ракет
05 декабря 2023, 20:55

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина сможет уничтожить Крымский мост только при наличии достаточного количества управляемых ракет, таких как ATACMS и немецких Taurus, передает Foreign Affairs.
По его словам, уничтожение Крымского моста приведет Украину к победе, а также повлияет на весь ход спецоперации. Полностью уничтожить мост может массированная атака мощными ракетами. Ударить можно сразу в нескольких местах, или в одном.

«До тех пор, пока союзники Украины не предоставят высокоточное оружие для разрушения бункеров – и в большом количестве, – мост, скорее всего, будет продолжать служить российским военным усилиям», – заключил Ходжес.
 
При этом военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что именно по этой причине Германия отказалась передавать Украине это оружие.

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#атака
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Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового, продвинувшись на 1 км
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вербовое на Запорожском направлении
05 декабря 2023, 20:33

Фото: iStock/zabelin

Российские десантники смогли продвинуться на один километр в ходе наступательных действий в районе села Вербовое на Ореховской участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Атакуем и закрепляем успех, продолжая возвращать опорники и очищать лесополосы. Активно помогает артиллерия и бронетехника», - передают военкоры сообщения своих товарищей из ВДВ.

При этом уточняется, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий уже несколько сотен военных убитыми и ранеными, а десятки попали в плен российской армии.

При этом ВСУ подтверждают продвижение российских войск, однако преуменьшает его до 700 метров.

Ранее также сообщалось, что подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.

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#сво
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Непал просит Россию вернуть тела шести граждан, погибших на СВО
05 декабря 2023, 20:08

Фото: iStock/zim286

Шесть граждан Непала погибли, принимая участие в спецоперации на стороне российской армии, еще один попал в плен к ВСУ. Об этом сообщает МИД страны, передает AFP.
В МИД Непала заявили, что получили информацию, из которой стало известно об участии непальцев в спецоперации на Украине на стороне ВС РФ.

Катманду сразу же обратился к России с просьбой отправить на родину тела погибших граждан, а также выплатить положенные компенсации их семьям. Кроме того, сейчас власти Непала пытаются дипломатическим путем освободить своего гражданина, который находится в плену у украинской армии.

Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.

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#сша
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В Британии утверждают, что непальские наемники-гуркхи участвуют в спецоперации РФ
Reuters: на стороне РФ воюют знаменитые непальские наемники-гуркхи
05 декабря 2023, 18:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

Британское издание Reuters утверждает, что знаменитые непальские наемники-гуркхи принимают участие в боевых действиях на стороне России.
На днях украинские паблики опубликовали интервью с наемником из Непала, воевавшим на стороне ВС РФ, и попавший в плен к ВСУ.

«Власти Непала уже призвали Россию не вербовать своих граждан на войну в Украину и отправить всех уже завербованных домой. В Украине, по данным непальских властей, погибли уже шестеро граждан Непала», - говорится в статье.

Уточняется, что МИД Непала призвал Россию вернуть на родину тела погибших бойцов, а также выплатить компенсации их семьям. Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.

Теперь Непал пытается дипломатическим путем освободить пленного.

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#мид
#страны
#компенсации
#всу
#вс рф
#тела
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В США раскрыли чудовищную правду о планах Запада на Украину
RS: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
05 декабря 2023, 17:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что лидеры США и Великобритании намеренно пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной.
Марсетич считает, что украинский конфликт мог быть завершен всего через несколько месяцев после его начала, однако американские и британские власти делали все, чтобы этого не случилось. Обозреватель отметил, что основная цель Запада заключалась в ослаблении России. 

Он подчеркнул, что Украина стала лишь расходным материалом в руках западных «союзников». Марсетич заключил, что украинцы заплатили крайне высокую цену за участие в игре Запада.

Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.

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#рф
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Российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Часов Яра
05 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения российского добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» нанесли удар по частям противника на подходах к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Отряды ВСУ не выдержали натиска и начали поспешное отступление.
Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель ДШК Алексей Селиванов. По его словам, группировка украинских войск не смогла удержать свои позиции на Артемовско-Соледарском направлении и начала отступление. В результате трасса Артемовское - Часов Яр была перерезана российскими подразделениями.

По словам Селиванова, российские части в настоящее время выбивают противника из населенного пункта Богдановка, занимают позиции ВСУ в лесополосе и уже вышли на окраины Часова Яра. Среди российских подразделений, особо отличившихся во время прорыва, офицер ДШК упомянул бригаду «Север V». Он отметил, что за последнее время это самое крупное продвижение, достигнутое бойцами ДШК.

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#всу
#атака
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Депутат Рады призвала украинских женщин идти на фронт
Депутат Верховной рады Безуглая призвала украинских женщин идти на фронт
05 декабря 2023, 16:56

Фото: iStock/Olga Balynska

Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая призвала украинских женщин мобилизоваться и идти на фронт. Свой призыв Безуглая написала на страничке в социальной сети.
Депутат считает, что лучшим видом волонтерства в настоящее время — это война за украинских властей в рядах украинских войск. Безуглая подчеркнула, что это касается и женской половины населения Украины. Она также добавила, что была мобилизована в 2015 году и прошла военную службу.

Ранее разведчик 1-й танковой армии Западной группировки российских войск рассказал РИА Новости, что украинские женщины-солдаты управляют беспилотными летательными аппаратами, принимая участие в боевых действиях на Купянском направлении. 

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#украина
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Хинштейн спасёт военного от депортации в Узбекистан, где его осудят за участие в СВО
05 декабря 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Депутат Госдумы Александр Хинштейн спасет от депортации русского уроженца Узбекистана, ветерана СВО, которому на родине грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.
«Дикая ситуация: ветеран СВО Александр Бабков, удостоенный госнаград, не может получить российское гражданство и потому подлежит депортации в Узбекистан, где его ждет тюрьма за то, что он… ветеран СВО», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что связался по данному вопросу с руководством ГУ МВД. Планируется предоставить ветерану СВО временное убежище в России, а потом оформление российского гражданства.

Хинштей подчеркнул, что никакой депортации не будет.

Александр Бабков отправился в зону спецоперации добровольно. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер» за Соледар и Артёмовск. Имеет множество наград за выполнение задач СВО. Сейчас он ен может оформить российское гражданство. Уже в январе его могут депортировать на родину, где ему грозит до 10 лет лишения свободы за участие в спецоперации.

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В Германии предсказали судьбу НАТО и ЕС после спецоперации
Немецкий бизнесмен Дотком: НАТО и ЕС распадутся после победы России в СВО
05 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в социальной сети X, что НАТО и Евросоюз начнут распадаться после победы РФ в украинском конфликте.
Предприниматель в своем блоге обратился к Киеву с вопросом о целесообразности вступления в Североатлантический альянс и Европейский союз, так как эти организации пожертвовали жизнями многих граждан Украины ради достижения собственных целей. Дотком ​подчеркнул, что российская победа в этом противостоянии неизбежна.

Ранее представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе. Отмечается, что в Комиссии уверены, что Украина выполнила практически все требования, которые необходимы для начала переговоров.

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