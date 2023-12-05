В Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

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В небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила три украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 3 БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, упавшими обломками поврежден один автомобиль в поселке Репном. В настоящее время сотрудники спецслужб обследуют территорию.
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Элина Позднякова