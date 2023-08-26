В Белгородской области ВСУ обстреляли посёлки из РСЗО «Град»

Фото: istockphoto/Tomas Ragina
ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области.
По данным Shot, обстрел начался в районе 9:20. Местные жители сообщают о не менее 5 прилётах. Несколько домов получил повреждения. Пострадали четыре человека.
Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Ранее силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены. Но в данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме.
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Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево были закрыты как на вылет, так и на приём самолётов. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены. Но в данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, входящие в Московский авиаузел, начали работать в полном объёме.
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Мария Фирсова