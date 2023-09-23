В Белгородской области ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска

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Пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом.
SHOT пишет, что по МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области.
Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов. также Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
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Мария Фирсова