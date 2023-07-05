В Белгородской области начнут формировать второе соединение теробороны

Фото: сайт Кремля
В Белгородской области начинает формироваться второе соединение территориальной обороны. Его численность будет достигать трех тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, последние на протяжении полугода бойцы активно тренировались.
Глава региона подчеркнул, что сейчас в Белгородской области начинает формироваться второе соединение территориальной обороны. Его численность составит три тысячи человек. При этом бойцы, которые охраняют границу получат оружие, заключил Гладков.
Читайте также:
В Белгородской области около 60 храмов пострадали от обстрелов
В Белгородской области погибли 14 псковских военнослужащих
ВСУ обстреливают Белгородскую область
«Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решён», — сказал Гладков в ходе своего прямого эфира.
Читайте также:
В Белгородской области около 60 храмов пострадали от обстрелов
В Белгородской области погибли 14 псковских военнослужащих
ВСУ обстреливают Белгородскую область
Элина Позднякова