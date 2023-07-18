В Белгородской области пятеро жителей получили ранения во время обстрела шрапнельными снарядами

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Под обстрелом оказался посёлок Шамино, который находится в Шебекинском городском округе и располагается в 6,5 км от границы с Украиной.
Утром 18 июля по окраине Шамино, предполагается, что из Харьковской области, ударили 8 шрапнельными снарядами. В результате осколки зацепили пятерых мужчин.
Пострадавших госпитализировали. Один из них получил множественные осколочные ранения, другому кусок от снаряда попал в почку.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом. Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет.
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Пострадавших госпитализировали. Один из них получил множественные осколочные ранения, другому кусок от снаряда попал в почку.
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Мария Фирсова