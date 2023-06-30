В Белгородской области системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа

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Украинский беспилотник был сбит российскими силами ПВО
Днем 29 июня в районе поселка Маслова Пристань Белгородской области обнаружили обломки беспилотника самолетного типа, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, БПЛА сбили российские системы противовоздушной обороны.
В результате падения обломков никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева