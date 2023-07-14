В Белгородской области ВСУ атаковали два района

Фото: iStock/vadimrysev
Накануне беспилотники начали забрасывать взрывчаткой село Демидовку, а потом взрывное устройство сбросили на хутор Старый.
Село Демидовка Краснояружского района находится в 1,1 км от границы.
На хутор Старый Волоконовского района беспилотник сбросил две взрывчатки ВОГ-17, пишет Shot.
В обоих случаях никто не пострадал.
Предполагается, что первый дрон запустили из села Марьина Сумской области (1 км до границы), второй — из села Бударки Харьковской области (2 км до границы).
Читайте также:
Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи
Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ
Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
На хутор Старый Волоконовского района беспилотник сбросил две взрывчатки ВОГ-17, пишет Shot.
Предполагается, что первый дрон запустили из села Марьина Сумской области (1 км до границы), второй — из села Бударки Харьковской области (2 км до границы).
Читайте также:
Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи
Путин рассказал, сколько западных танков уничтожили ВС РФ
Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Мария Фирсова