В Белгородской области ВСУ за один час обстреляли три района

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По населённым пунктам Белгородской области прилетело 16 боеприпасов.
По данным Shot, накануне около 19.00 по хутору Панков Шебекинского района, который находится в 1 км от границы, прилетело 6 мин калибра 120 мм. Обстрел производился предположительно из села Рыбалкино Харьковской области.
Чуть позже начались обстрелы сёл Староселье Краснояружского района (1,2 км от границы) и Дубровка Валуйского района (6,6 км от границы).
Во время обстрела никто не пострадал.
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Чуть позже начались обстрелы сёл Староселье Краснояружского района (1,2 км от границы) и Дубровка Валуйского района (6,6 км от границы).
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Мария Фирсова