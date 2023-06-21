



«Определили, что снаряд находится именно в этом помещении именно по внешним повреждениям. Потому что повредил он сначала соседнее здание. Маркировка была не советская, уже определили, что снаряд НАТОвский. Плюс характерные закрылки от Excalibur — направляющие», — цитирует агентство слова российского сапера с позывным «Француз».

Саперы подразделений Западного военного округа (ЗВО) обезвреживают территорию города Валуйки в Белгородской области от неразорвавшихся украинских снарядов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Военные инженерно-саперных подразделений ВС РФ исследуют территорию при помощи миноискателей и щупов. Отмечается, что противопехотные мины ВСУ могут залегать на глубине до 30 сантиметров. Местные жители находят неразорвавшиеся снаряды украинской армии в своих огородах и садах. Среди них встречаются мины производства НАТО.Ранее в Луганской Народной Республике рассказали о сжигании украинскими солдатами лесов в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале