В Белом доме назвали сроки окончания украинского контрнаступления

Фото: iStock/Olena_Z
Некоторые чиновники из США предполагают, что контрнаступление ВСУ завершится уже через шесть или семь недель. Об этом в своей статье пишет журнал Economist.
«Один чиновник из администрации Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится», - говорится статье.
При этом также отмечается, что должные лица в США пытаются оценить перспективы ВСУ на поле боя в предстоящие недели. Некоторые считают, что украинская армия потеряла уже большую часть своих резервов и вряд ли сможет значительно продвинуться в глубь российской обороны.
Читайте также:
Евросоюз пообещал Украине предоставить помощи вдвое больше, чем США
Балицкий заявил, что ВСУ потеряли около сотни военных у Работино и Вербового
Экс-разведчик Риттер: Боевая сплоченность ВСУ даёт трещины в районе Купянска
Элина Позднякова