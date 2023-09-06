В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном

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Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 175 млн долларов. В него входят снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. А ООН заявила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.
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