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В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном

Белый дом: снаряды с ураном не представляют радиоактивной угрозы
06 сентября 2023, 22:12
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Снаряды с обеднённым ураном, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Он также добавил, что США, приняв решение о поставках этих снарядов, рассчитывают на усиление армии Украины. Вашингтон надеется, что ВСУ станут более эффективно и успешно вести бои.

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 175 млн долларов. В него входят снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. А ООН заявила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

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#украина
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#снаряд
#поставки
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Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке
РИА Новости: в ДНР сгорел жилой дом, в который попал кассетный снаряд ВСУ
06 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/Kara Capaldo

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, в результате чего сгорел дом. Об этом сообщает РИА Новости.
Экстренные службы, работающие на месте происшествия сообщают, что в Петровском районе города произошло возгорание жилого дома. Причиной стало прямое попадание кассетного боеприпаса ВСУ.

Уточняется, что владелец дома выжил. Он находится в больнице с травмами лёгкой степени.

Сообщается, что за минувшие сутки украинские войска 94 раза обстреляли территорию ДНР. Всего было выпущено 362 боеприпаса различных типов. В результате атак погиб один человек, ещё 11 получили ранения. В городе повреждено 32 жилых дома и семь объектов инфраструктуры.

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#всу
#снаряд
#пожар
#обстрел
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Новый министр обороны Украины Умеров рассказал о затратах на оборону
Глава МО Украины Умеров: затраты на ВСУ увеличились почти в десять раз
06 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/alfexe

Оборонные расходы Украины возросли более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а затраты на ВСУ увеличились почти в десять раз. Об этом сообщил недавно занявший пост министра обороны Украины Рустем Умеров.
Он добавил, что в настоящее время оборонный бюджет составляет третью часть всего ВВП Украины.

Также Умеров отметил, что только на оставшиеся несколько месяцев этого года Украине необходимо 6,7 млрд долларов. При этом, сумма ежедневно растёт.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что один день боевых действий обходится Киеву в сто млн долларов.

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#украина
#оборона
#бюджет
#ввп
#всу
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В США предсказали, кто и при каких обстоятельствах победит в конфликте на Украине
Офицер НАТО Дэвис: Россия победит в конфликте, если Зеленский продолжит бои
06 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/JARAMA

Победу России принесет амбиции Владимира Зеленского и его нежелание прекратить боевые действия, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
«Исходя из исторического прецедента, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит», - прокомментировал ситуацию Дэвис. 

Эксперт привел в пример исследование Naval Postgraduate School. Специалисты проанализировали более 600 мировых вооруженных конфликтов и пришли к выводу, что перевес в живой силе, технике и артиллерии становится решающим в любом конфликте. Очевидно, что по всем этим пунктам Украина сильно уступает России. 

По мнению Дэвиса, продолжение боевых действий только усугубит и без того сложную для Киева ситуацию.

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#украина
#всу
#сво
#владимир зеленский
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ООН прокомментировала поставки Украине снарядов с обеднённым ураном
ООН заявила, что всегда была обеспокоена применением обеднённого урана
06 сентября 2023, 20:59

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

ООН обеспокоена применением обеднённого урана «в любой точке мира». Об этом РИА Новости рассказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя заявления США о поставках Украине снарядов, содержащих это вещество.
Он добавил, что опасения были всегда и по-прежнему сохраняются, независимо от того, в какой стране мира такое вооружение будет применяться.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 175 млн долларов, в который входят снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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#сша
#украина
#поставки
#снаряд
#опасность
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Экс-сенатор США Блэк: Россия не хотела конфликта на Украине
Бывший американский сенатор Блэк: в конфликте на Украине виноваты ЦРУ и МИ-6
06 сентября 2023, 20:42

Фото: iStock/JARAMA

Консерваторы в США считают, что к конфликту на Украине привели действия ЦРУ и МИ-6, которые намеренно свергли официальных украинских властей в 2014 году. Об этом РИА Новости заявил экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк.
По его словам, Россия не хотела обострения этого конфликта и, тем более, начала боевых действий. Многие консервативные американцы понимают это, поэтому выступают за Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в рамках СВО Россия борется с нацистами, которые являются главными противниками России, а не с рядовыми мирными жителями Украины. А заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов призвал украинцев просить российское гражданство, поскольку находиться на родине им сейчас опасно. Кроме того, он заявил, что Россия – это «наш общий дом».

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#украина
#сво
#россия
#сша
#великобритания
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Зеленский назвал число погибших в результате взрыва в Константиновке
Зеленский: 16 человек погибли после взрыва в Константиновке
06 сентября 2023, 19:00

Фото: iStock/RamonCast

В результате взрыва в Константиновке, находящейся в подконтрольной Украине части Донбасса, погибли 16 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных Зеленским, видно, что взрыв произошёл на рынке.

На данный момент известно о 20 раненных и 16 погибших, среди которых был ребёнок, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также Зеленский добавил, что число пострадавших и погибших может увеличиться.

Виновницей происшествия Зеленский назвал Россию. По его словам, взрыв произошёл в результате падения боеприпаса ВС РФ.

При этом, в российском Минобороны не один раз подчёркивали, что военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.

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#взрыв
#погибшие
#украина
#донбасс
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На проспекте Маршала Жукова в Мариуполе завершились работы по восстановлению жилого дома
06 сентября 2023, 18:18

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Подмосковные специалисты завершили работы по восстановлению жилого многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе города Мариуполь.

Специалисты из Московской области приступили к работам по восстановлению жилого дома в третьем квартале прошлого года и команда специалистов сделала всё возможное, чтобы вернуть дому его первозданную красоту и функциональность. 

В течение многих месяцев строители из подведомственного Министерству ЖКХ Московской области Фонда капитального ремонта Подмосковья работали над заменой оконных блоков, устройством центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроосвещения и кровли. Восстановили фасад и благоустроустроили места общего пользования.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*.

В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идёт восстановление детского сада.
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#дома
#строители
#мариуполь
#мо
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#специалисты
#качество жизни
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Действия ВС РФ вблизи Румынии напугали НАТО
Express: НАТО паникует из-за ударов России вблизи украинско-румынской границы
06 сентября 2023, 17:40

Фото: iStock/R_Type

Россия нанесла мощный удар по украинским объектам, находящимся вблизи границы с Румынией, что вызвало панику в НАТО. Об этом сообщает Express.
Североатлантический альянс, в который входит Румыния, паникует из атаки российских беспилотников на приграничные объекты, а именно на порты Измаил и Рени.

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе с Украиной были обнаружены обломки беспилотников, предположительно принадлежащих России. В связи с этим, министр, лично прибывший на место падения обломков, объявил об укреплении границы. Уточняется, что обломки не представляют угрозы для безопасности государства.

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#вс рф
#граница
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#украина
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США используют биооружие на Украине
Генерал Кириллов: США реализуют биопрограммы на Украине
06 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/Evgeny Lonskov

Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что у России имеются документы, подтверждающие участие Госдепа США в реализации с 2016 года «Программы повышения биобезопасности». То есть, это подтверждает участие США в проведении биологических программ на территориях других государств.

В этих документах, по словам Кириллова, Украина выделена в отдельный регион, то есть, занимает особое положение, что также доказывает активную реализацию американских биопрограмм на её территории.

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#сша
#украина
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