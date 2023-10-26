В Белом доме заявили, что ждут усиления наступательных действий от России

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Об этом Кирби сообщил журналистам на брифинге.
Ранее профессор Университетского колледжа Лондона (UCL) Филип Канлифф заявил, что контрнаступление украинских войск задумывалось Киевом не для возвращения утраченных территорий, а для оправдания западной военной и финансовой поддержки. По словам профессора, контрнаступление ВСУ заранее было обречено на провал, так как украинская армия не обладает достаточным количеством солдат и превосходством в воздухе, то есть факторами, которые необходимы для успешного проведения боевых действий.
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