В Белоруссии пресекли незаконный полет БПЛА над воинской частью

Фото: iStock/vadimrysev
В Белоруссии задержали оператора БПЛА, пытавшегося совершить полет над воинской частью, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики.
«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В тоже время, средства РЭБ несколько раз пресекли попытки БПЛА совершить полет над охраняемой территорий, подытожили в Минобороны.
Читайте также:
Балицкий: Средства РЭБ в Запорожской области оказались очень эффективны против дронов
В Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна
Над территорией двух областей и Севастополя пресекли атаки дронов ВСУ
Евгения Парфентьева